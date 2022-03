Daniel Fernandes brilha nos penáltis e apura Hamburgo para meias da Taça

Num duelo entre duas equipas da segunda divisão, foi o Hamburgo a levar a melhor, com o português a defender três remates de seguida, de Wanitzek, Van Rhijn e O"Shaughnessy

O guarda-redes português Daniel Heuer Fernandes defendeu esta quarta-feira três penáltis no desempate por grandes penalidades que apurou o Hamburgo na receção ao Karlsruhe nos quartos da Taça da Alemanha de futebol, após um empate a duas bolas.

Antes, Heise (40 minutos) e Hofmann (50) adiantaram os forasteiros, que pareciam encaminhar-se para uma vitória tranquila antes da reação, com bis de Chatzel (52 e 90+1), a forçar prolongamento e, depois, os penáltis.

No primeiro jogo do dia, o Leipzig apurou-se também para as meias-finais ao vencer por 4-0 o Hannover 96, com um golo de André Silva, juntando-se ao União Berlim. Ainda esta quarta-feira, Bochum e Friburgo decidem a última vaga.