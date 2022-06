Daniel Carriço fica mais uma época no Almería  

Central terminou contrato, mas renova por um ano.

O contrato de Daniel Carriço com o Almería termina no próximo dia 30, mas será automaticamente renovado por uma temporada, de acordo com o que apurou O JOGO.

Isto porque, quando o central português rubricou o vínculo atual em agosto passado, apenas por uma temporada, uma cláusula previa que, caso a equipa subisse ao primeiro escalão espanhol, seria acionada automaticamente a extensão por uma época.

O internacional luso formado no Sporting está neste momento de férias, mas tem, desta forma, prevista a apresentação no reinício dos trabalhos por parte do clube que subiu a La Liga depois de ter terminado como campeão do segundo escalão em 2021/22.

O plantel do clube da Andaluzia vai juntar-se no dia 8 de julho para a realização de exames médicos, começando os treinos no próximo dia 10. Do dia 23 até ao dia 8 de agosto, o grupo vai estagiar num resort em Jerez.

Samuel Costa e Dyego Sousa também estão no plantel do Almería.