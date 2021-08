Daniel Carriço está de regresso ao futebol espanhol: confira os detalhes

Central português formado no Sporting, de 33 anos, assinou um contrato de curta duração com o secundário Almería.

Saído em 2019 da La Liga, na qual competiu durante cinco épocas pelo Sevilha, o defesa Daniel Carriço foi, este domingo, oficializado como reforço do Almería, clube da Andaluzia que atua no segundo escalão do futebol espanhol.

Formado na Academia de Alcochete, o jogador português agora com 33 anos, que regressa a Espanha oriundo do Wuhan Zall (China), assinou um contrato válido por uma temporada e ficou com a opção de o estender até 2023.

Daniel Carriço, que terá a primeira experiência na La Liga 123, tem um palmarés composto por quatro Ligas Europa (ao serviço do Sevilha), uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido Oliveira (ganhas pelo Sporting).