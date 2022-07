Daniel Carriço diz adeus ao Almería e é um jogador livre no mercado

Carriço livre no mercado

Clube espanhol anunciou a saída esta terça-feira.

O Almería, clube que vai competir no principal escalão em 2022/23, anunciou esta terça-feira a rescisão de contrato com Daniel Carriço. O defesa português de 33 anos passa assim a ser um jogador livre no mercado.

"Almería e Daniel Carriço alcançaram um acordo para a rescisão do contrato que vinculava ambas as partes. O clube agradece ao jogador o compromisso demonstrado ao longo da temporada", escreveu o emblema espanhol nas redes sociais.

Carriço chegou ao Almería na última época e ajudou o clube em seis jogos, numa caminhada que acabou com a subida de divisão. Passou ainda pelo futebol chinês, pelo Sevilha, Reading, Sporting AEL Limassol e Olhanense.