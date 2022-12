Dalot: United acionou a opção de prolongamento do contrato, mas quer mais

Afirmação do lateral coloca renovação na agenda do clube inglês.

A afirmação plena de Diogo Dalot ao serviço do Manchester United tem despertado atenções pela Europa fora e o clube inglês não quer correr riscos. Recentemente, os red devils acionaram a opção de prolongamento do contrato do lateral direito até junho de 2024, mas não pretendem ficar por aí.

O JOGO sabe que a extensão do vínculo do internacional português é um dossiê que o United quer acelerar, de forma a "amarrar" Dalot, indiscutível para Erik ten Hag e, em simultâneo, afastar potenciais pretendentes.

Se a preocupação em redor de uma eventual saída no final da presente temporada esfumou-se com a ativação da cláusula referida acima (Luke Shaw e Rashford também prorrogaram), o emblema de Old Trafford está ciente de que ano e meio de ligação pode não ser suficiente para dissuadir o apetite de clubes da alta roda do futebol europeu, nomeadamente de Espanha - Atlético de Madrid e Barcelona foram apontados - e Itália, onde deixou boa impressão após o ano de empréstimo que passou no Milan. Vai daí que a intenção passe por oferecer um contrato de pelo menos cinco anos para lá de 2024, de forma a assegurar um compromisso duradouro entre as partes.

Nesta fase, Dalot está focado no regresso à competição pelo Manchester United, uma vez que falhou o duelo com o Nottingham, esta semana, à conta de uma lesão muscular. A obtenção de um acordo com o clube para a renovação não está, por agora, na lista de maiores preocupações do jogador, que viveu um ano de 2022 muito positivo a título pessoal. Além de ter agarrado a titularidade nos red devils, também ganhou espaço na Seleção Nacional, tendo sido titular em três dos cinco jogos de Portugal no Mundial do Catar. Em termos de mercado, também saiu francamente valorizado: no espaço de 12 meses, viu a cotação subir dos 12 para os 32 milhões de euros, segundo o portal especializado "Transfermarkt".