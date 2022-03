Dalot: "Tenho vindo a jogar bem. Estou a crescer em todos os aspectos"

No dia em que Dalot completa 23 anos, o Manchester United divulgou uma entrevista com o lateral português.

Evolução: "Tento sempre subir um degrau a cada jogo, mas, no geral, penso que tenho vindo a jogar bem, na minha opinião. Estou a crescer em todos os aspectos do meu jogo e estou a tentar alcançar a consistência que me permita ter mais minutos em campo. Quero combinar isso com bons resultados."

Experiência em Itália, no Milan: "Foi muito bom para mim conhecer outra realidade, não apenas a que tive em Portugal ou aqui. Deu-me uma grande 'bagagem', que agora é útil para mim. Posso combinar tudo isso e tornar-me melhor, não apenas como jogador, mas também como pessoa. É sempre uma perspetiva nova, um novo desafio, uma nova oportunidade. Esse é o objetivo de uma empréstimo, porque não estás a ter o tempo de jogo que queres."

Confiança no regresso a Inglaterra: "Queres mostrar que podes ter uma boa sequência de jogos e estar a um alto nível. Foi isso que mostrei na temporada passada, quando estava em Itália. Obviamente com a ajuda do clube, com a ajuda dos jogadores que tive lá, foi fantástico. Senti que fiz um bom trabalho, voltei para cá e senti-me mais confiante, mais preparado também, porque tinha os jogos de alta qualidade nas pernas, na cabeça. Estava pronto para começar a temporada e agora estou aqui."

Desejos para o futuro próximo: "Adoraria, na próxima temporada, dar aos adeptos essa alegria e satisfação de comemorarem connosco [um título] e, claro, quero Portugal no Mundial e fazer parte disso seria incrível. Tem sido uma temporada difícil, sabemos disso, mas precisamos de ir passo a passo."