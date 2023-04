Dalot reflete: "Se queremos lutar por mais e competir pela Premier League..."

Declarações de Diogo Dalot, lateral direito dos red devils, após o Newcastle-Manchester United (0-2), jogo relativo à 29.ª jornada da Premier League.

Derrota: "Desapontados é a palavra certa. Tínhamos um plano definido e tentámos. Eles pressionaram alto e acho que devíamos ter sido mais pacientes no último terço com bola. Devíamos ter criado mais oportunidades e temos de lhes ganhar no desejo e nos duelos individuais, o que não aconteceu. Eles quiseram ganhar um pouco mais do que nós e isso não pode acontecer".

United só teve um remate à baliza: "Se queremos lutar por mais e competir pela Premier League, temos de ser mais consistentes e dominar jogos. Sabemos que os adversários são intensos e que pressionam alto, mas temos de ser mais dominantes".

Saint-Maximin não lhe deu vida fácil: "Ele é imprevisível, mas também temos de ser melhores, para que eles não consigam trocar tanto de flanco. Mas acho que todos mostrámos desejo ao defender e fomos solidários, mas não conseguimos ficar com a baliza intacta. Temos de aprender esta lição e pensar já no próximo jogo".

Calendário pesado não deixa grande margem para remoer derrotas: "Por um lado é bom, temos outra oportunidade na quinta-feira para reagir. Não temos tempo para pensar demasiado, temos de recuperar e estarmos prontos para o Brentford, que nos vai criar dificuldades".

Luta pelo top-4: "Sabíamos que seria uma guerra, mas só nos interessamos em nós. Se controlarmos os jogos e jogarmos como sabemos que conseguimos jogar, vamos estar bem. Temos de ser mais consistentes e esperamos uma reação já no próximo jogo".