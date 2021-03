Dalot preparado para "uma ocasião especial"

Autor do segundo golo do Milan no triunfo (2-0) em casa do Hellas Verona, o defesa português já pensa no reencontro com o Manchester United, para a Liga Europa

Diogo Dalot fez o segundo golo da época pelo Milan, o primeiro no campeonato, no triunfo em casa do Hellas Verona e embalou para o jogo que a formação italiana terá frente ao Manchester United, clube que o emprestou aos rossoneri, para a Liga Europa. "É uma ocasião especial, não posso mentir. Ver antigos colegas, voltar a um estádio que me diz muito e onde fiz grandes partidas... Mas hoje sou jogador do Milan e, se jogar quinta-feira, vou dar tudo pelos meus colegas e por este clube. E, se jogarmos em Manchester da mesma forma que fizemos hoje, estaremos mais perto de vencer", realçou Diogo Dalot.

Sobre mais um golo, neste caso o que fechou o 2-0 final, Dalot mostrou-se feliz, ele que alinhou como defesa-esquerdo. "Estou feliz, mais ainda pela grande partida que fizemos, mostrando uma grande atitude. Em todos os jogos procuro dar o melhor de mim e não é fácil mudar frequentemente da direita para a esquerda, mas estou aqui para dar tudo por esta equipa. São coisas que treinamos, testamos os remates e tentei. Fiz golo e estou contente por isso", apontou o defesa ex-FC Porto que frisou ser "sempre possível melhorar como jogador".