Dalot poderá juntar-se a Mourinho pela segunda vez na carreira

Reencontro poderá ser concretizado através de um empréstimo até ao final desta época. Defesa luso tem experiência acumulada no futebol italiano

Outrora orientado por José Mourinho, na época 2018/19, aquando da passagem deste pelo Manchester United, o defesa-lateral Diogo Dalot poderá juntar-se novamente ao atual treinador, atualmente ao serviço dos italianos Roma.

Segundo o jornal italiano "Calciomercato", o internacional português será, possivelmente, cedido por empréstimo, através do mercado de inverno, ao emblema da capital de Itália, até ao final desta época, pelo que regressaria a solo transalpino.

O técnico pretenderá acrescentar um jogador versátil ao plantel romano que possa desempenhar funções nos dois lados do setor mais recuado. Dalot, no caso, já atuou à esquerda e à direita da defesa do Manchester United e até do Milan.

A confirmar-se a cedência temporária, Dalot, pouco utilizado no Manchester United (318 minutos em seis jogos, dois deles a titular, em 21/22), regressaria, assim, a Itália, onde disputou, na época passada, 33 jogos com a camisola rossoneri.