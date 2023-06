Diogo Dalot: "Olho para esta época como uma das melhores que já tive"

Declarações de Diogo Dalot à margem da renovação de contrato com o Manchester United até 2028.

Motivos para a renovação: "Estou contente, ter esta oportunidade de estender a ligação com o clube e os adeptos é muito bom. Tirando os meus objetivos para o futuro e de querermos lutar por todas as competições, o que me fez assinar este contrato foi a paixão que vi dos adeptos na minha direção desde o primeiro dia. Foi esse amor que me fez acreditar que posso fazer parte deste clube durante muitos anos. Esta renovação significa que tenho a responsabilidade de mostrar que pertenço aqui".

Caso cumpra o novo vínculo, irá cumprir uma década no clube: "Só pertencer a este clube já me deixa orgulhoso. A exigência aqui está sempre alta e e este para mim é um novo capítulo que espero que seja positivo. Tive a oportunidade de mostrar esta época que posso fazer muitos jogos, ser importante e é isso que quero fazer daqui para a frente".

Balanço da época, em que foi muito utilizado: "Eu olho para a minha carreira neste clube de forma progressiva. Sinto que cresci muito enquanto jogador e homem e esta jornada tem corrido como queria. Espero que continue assim. Olho para esta época como uma das melhores que já tive, mas espero continuar a melhorar e esperemos poder acabar a época com a conquista de mais um troféu [Taça de Inglaterra]".