Dalot: "Jogar à direita ou à esquerda é igualmente confortável"

Fotografia: Getty Images via AFP

Em entrevista ao canal oficial do Manchester United, o internacional português falou da emoção ao representar a seleção nacional e garantiu ainda que se sente confortável em jogar nos dois lados

O internacional português Diogo Dalot deu uma entrevista ao canal oficial do Manchester United (MUTV) onde falou de vários temas para a nova temporada, entre eles, a emoção que sente ao representar a seleção nacional. O jogador dos "red devils" afirmou ainda sentir-se igualmente confortável a jogar à direita ou à esquerda.

Confortável em qualquer um dos lados da defesa: "O posicionamento desempenha, no futebol atual, um papel cada vez mais importante. Penso que, nos jogos de hoje, há mais treinadores a tentar inverter os laterais. Temos de nos adaptar, agora os laterais estão a jogar muito mais no interior do campo. Penso que, se tivermos a capacidade de jogar tanto à esquerda como à direita, torna-se uma vantagem. Para mim, jogar à direita ou à esquerda é igualmente confortável. Já dei provas disso e tive a oportunidade de jogar muitas vezes à esquerda, por isso não há qualquer problema".

Sobre a Seleção portuguesa: "É sempre especial, desde que vesti a camisola de Portugal pela primeira vez, aos 15 anos. Cada jogo pelo meu país é especial. Todo o percurso desde as camadas jovens até à equipa principal tem sido muito gratificante, e uma das coisas que mais gosto é de jogar pelo meu país".