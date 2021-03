Dalot: a mudança para o Milan e uma resposta de Bruno Fernandes que não esquece

Lateral português mostra-se satisfeito no futebol italiano, onde se encontra por empréstimo do Manchester United.

Ao serviço do Milan por empréstimo do Manchester United, Diogo Dalot considera que está ganha a aposta feita no futebol italiano. Em entrevista ao The Athletic, o lateral português mostra-se satisfeito com a experiência na Serie A e reconheceu que Bruno Fernandes foi uma preciosa ajuda.

"Antes de vir falámos muito sobre o futebol italiano. O Bruno adorou estar cá. Explicou-me como jogavam e foi um grande alento para mim quando lhe disse que podia ir para o Milan e ele respondeu que era um clube fantástico, historicamente falando", contou.

Bruno Fernandes, atualmente nos red devils, representou Novara, Udinese e Sampdória, antes de rumar ao Sporting, onde as fantásticas exibições lhe valeram a transferência para a Premier League.

Curiosamente, Dalot reencontra esta quinta-feira o Manchester United, na segunda mão dos oitavos de final da Liga Europa. Há uma semana, registou-se um empate a uma bola, em Old Trafford. "Deixei algo bom lá. Falo das relações que tenho com as pessoas. A prova disso é que sete ou oito meses depois ainda temos contacto e isso é um bom sentimento para mim", apontou. Dalot preferia encontrar o United na final da prova, mas apenas uma equipa seguirá em frente. "Tem sido uma fantástica jornada até ao momento", rematou.