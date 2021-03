Diogo Dalot eternamente grato a Mourinho

Treinador esteve ligado à transferência do ex-FC Porto para Inglaterra.

Diogo Dalot confessou esta sexta-feira que sente enorme gratidão pelo que José Mourinho fez por ele, nomeadamente pela contratação ao FC Porto pelo Manchester United, que na altura era treinado por Mou.

"Estou muito grato por tudo o que [José] Mourinho fez por mim. Sempre que posso falo com ele, porque gosto de tudo em Mourinho. É uma grande pessoa, um grande treinador e ser-lhe-ei sempre grato pelo que ele fez por mim", disse, em entrevista à Mediaset um dia depois do empate em Old Trafford, frente ao Manchester United, clube com o qual tem contrato.

Atualmente no Milan, por empréstimo, Dalot tem estado em bom plano. Por isso, é natural que os italianos desejem prolongar o empréstimo do United.

"O que posso dizer é que me sinto feliz no AC Milan e pelo que estamos a fazer esta época. Estou muito contente porque tenho estado a jogar. No fim da época veremos o que irá acontecer. Mas não é algo em que pense muito, porque estou tranquilo", declarou.

Dalot faz 22 anos a 18 de março, dia da segunda mão com o Manchester United: "O presente perfeito é vencer e passar à próxima eliminatória da Liga Europa. Esse será sem dúvida o melhor presente que poderei ter", comentou a esse propósito.