Dalot destaca Antony: "Está a recolher as recompensas do seu trabalho"

Extremo brasileiro foi a principal figura da vitória do Manchester United em casa do Nottingham Forest (2-0), tendo influência direta em ambos os golos dos red devils.

O Manchester United, com Diogo Dalot e Bruno Fernandes a titulares, venceu este domingo em casa do Nottingham Forest por 2-0, subindo ao terceiro lugar da Premier League.

A grande figura do encontro foi Antony, que marcou o primeiro golo dos red devils aos 32 minutos e assistiu Diogo Dalot para o segundo, aos 76', permitindo a estreia a marcar na Liga inglesa do lateral direito.

Após a partida, o internacional português, que festejou o seu golo com um aperto de mão a Antony, aproveitou para elogiar a evolução do extremo brasileiro, que chegou a receber críticas devido à falta de influência na equipa, muito por causa dos 95 milhões de euros que deixou nos cofres do Ajax, no verão passado.

"Festejo? É uma coisa nossa, tenho uma boa relação com ele, é um rapaz fantástico. Eu gosto de estar junto dele. Hoje dissemos que ele iria marcar, não estávamos à espera que eu marcasse também, mas ambos conseguimos e estamos felizes com isso. Eu penso que dá para ver que ele está a recolher as recompensas [do seu trabalho] neste momento. Ele trabalha muito todos os dias para estar neste nível de topo. Ele luta pela equipa, é um jogador de equipa e é muito importante para nós, mostrou isso com o golo e a assistência", referiu, na zona de entrevistas rápidas.

"Eu tento fazer o meu melhor [para ajudar na adaptação de Antony], mas não sou a principal figura na sua jornada até agora, ele é que é. Mas toda a gente tem ajudado a que ele fique mais confortável. Ele já conhecia o treinador [Erik ten Hag, que também o treinou no Ajax], portanto sabe como ele gosta de jogar e de como ele quer jogar. Nós tentámos que ele se adaptasse rapidamente e estamos muito felizes com ele", concluiu Dalot.

Na presente temporada, Antony soma oito golos e duas assistências em 35 partidas disputadas pelo Manchester United.