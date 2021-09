Dalot e a noite de estreia no United: "Ainda tenho as memórias gravadas no telemóvel"

Português concedeu entrevista aos meios oficiais do Manchester United.

Objetivos do Manchester United na Champions: "É tudo, não apenas a atmosfera. A alegria de entrar em campo e saber que estás a jogar numa das maiores competições do mundo", afirmou Dalot aos canais oficiais do clube. "O prestígio da prova, ainda por cima estando numa equipa com tanta história nesta competição como o Manchester United... tudo combinado faz com que as Terças e as Quartas à noite sejam as noites mais bonitas para se jogar futebol. Há sempre momentos especiais nesta competição e a parte mais entusiasmante está em criar momentos especiais que sejam sempre recordados. Quando enfrentarmos o Young Boys, queremos fazer com que seja um daqueles jogos que um dia será lembrado por muitas pessoas, pelos nossos adeptos."

Noite da estreia pelos "red devils": "A minha estreia neste estádio foi um momento especial para mim. Esperamos acabar a noite da mesma forma que terminámos a primeira vez que lá fomos, com uma vitória. Ainda tenho as memórias [do jogo] gravadas no meu telemóvel e às vezes vejo-as, não para ver o quão diferente estou, mas para ver o progresso que fiz e que mostra o quão rápido passa o tempo. Já lá vão 3 anos. É um momento do qual me orgulho, voltar e ver o quanto cresci e o quanto aprendi desde aí."

Grupo na Liga dos Campeões: "Acho que todos os grupos da Champions serão complicados. Algumas pessoas podem pensar que há grupos mais fáceis do que outros, mas temos de nos focar no nosso e nas equipas que teremos de enfrentar. Primeiro, o Young Boys, esse é o nosso primeiro foco na Champions League e depois será passo a passo. Precisamos dos primeiros 3 pontos e depois iremos à procura dos próximos. É sempre difícil, é como uma maratona, precisamos de estar prontos e preparados para o próximo passo. Não queremos saltar etapas, queremos apenas estar bem e preparados para cada uma delas."