Dalot e a estreia a marcar na Premier League: "Aconteceu no momento certo"

Declarações de Diogo Dalot, lateral direito do Manchester United, após a vitória por 2-0 frente ao Nottingham Forest, em jogo da 31.ª jornada da Premier League.

Estreia a marcar na Premier League, no jogo 100 pelo United: "É um dia feliz para mim, jogar por este clube traz-me sempre prazer. Mostrámos personalidade, caráter e compostura hoje e controlámos o jogo".

Jogou a lateral esquerdo: "Tive a sorte de jogar durante muito tempo a lateral esquerdo no Milan, quando estive emprestado, por isso não foi algo novo para mim. O treinador sabe que fico feliz em ajudar a equipa, apenas tentei dar o meu melhor".

Festejou golo de forma efusiva: "Foi um descarregar de emoções, mas mais do que o golo foi por causa do momento do golo, em que precisávamos de estar mais confortáveis. Com 1-0 a dez minutos do fim, vai ser uma guerra, por isso aconteceu no momento certo".

Seguem-se jogos complicados frente ao Sevilha, na Liga Europa e Brighton, na Taça: "É uma semana importante, com dois jogos decisivos. Queremos estar numa posição de lutar por títulos. Agora temos uma oportunidade de ficar mais perto de uma final. Espero que ganhemos ambos os jogos".