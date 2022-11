Dalot e a derrota com o Aston Villa: "É uma lição para os próximos jogos"

Declarações de Diogo Dalot, lateral português dos red devils, após o Aston Villa-Manchester United (3-1), partida relativa à 15.ª jornada da Premier League.

Como está o ambiente no balneário? "Estamos obviamente desapontados. Sabíamos que iria ser um jogo difícil e não começámos da forma que queríamos, nos primeiros dez minutos e especialmente nos primeiros cinco minutos da segunda parte. Penso que esses momentos foram decisivos para eles e é uma lição para os próximos jogos. Temos de começar os jogos de uma forma mais rápida e mais concentrada. Estamos desapontados porque queríamos vencer".

A chegada de Unai Emery teve efeitos imediatos no Aston Villa: "Nós sabíamos que eles iriam querer motivar o público e nós deixámos que ganhassem confiança durante os primeiros 15 minutos. Depois começámos a ter bola, a ter um maior controlo, a criar algumas oportunidades de golo... Podíamos ter ido para o intervalo com um empate e devíamos ter começado a segunda parte muito melhor".

A equipa sentiu muito o terceiro golo, depois de ter marcado à beira do intervalo: "Sim claro, foi contra os nossos planos. Queríamos ter o controlo da bola na segunda parte e marcar o mais rapidamente possível mas aconteceu o oposto. Temos de aprender com estes erros, não esquecer, e tentarmos ser melhores nos próximos jogos. Esta derrota não muda a nossa mentalidade ou o que temos feito nos últimos jogos. Temos estado bem e isto não apaga nada, mas é um percalço. Temos uma nova oportunidade na quinta-feira [Manchester United volta a jogar com o Aston Villa, na Taça da Liga inglesa] numa prova em queremos seguir em frente".