Dalot dá bicada a Ten Hag: "Com Ronaldo somos uma equipa melhor"

Ronaldo voltou de castigo com o Sheriff e marcou

Lateral saiu em apoio do compatriota, que voltou contra o Sheriff, com um golo, após o castigo imposto pelo técnico neerlandês

Cristiano Ronaldo voltou a vestir a camisola do Manchester United contra o Sheriff Tiraspol, na quinta-feira para a Liga Europa, e culminou o regresso com um golo. Erik Ten Hag tinha afastado o internacional português depois de este ter recusado entrar nos instantes finais contra o Tottenham e o seu colega, Diogo Dalot, aproveitou o regresso triunfal do compatriota para dar uma bicada ao técnico neerlandês.

"O que se passou é privado e queremos que fique no balneário. Estamos muito felizes por ter o Cristiano Ronaldo. Ontem marcou um golo e é isso que tem feito nos últimos 20 anos. Sempre que ele está no relvado a ajudar-nos, somos uma equipa melhor. Estamos felizes por ele estar aqui", atirou Dalot à Sky Sports.

O lateral ex-FC Porto abordou ainda o processo de renovação, que está nas mãos do United, que tem opção de prolongar o vínculo até 2024. "Neste momento acho que não vale a pena estar a pensar muito nisso. Estamos numa altura em que temos de melhorar o jogo da nossa equipa. Temos de estar focados na equipa. Está a chegar o Mundial e não acho que seja a altura para estar a pensar nisso. Estou feliz por estar a ajudar este clube e gosto muito de jogar pelo Manchester United. Acho que mostro isso sempre que entro em Old Trafford e uso esta camisola. Isso é o mais importante para mim", completou.