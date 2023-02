Dalot continua sem renovar e espanhóis dizem que o Real Madrid está atento

Lateral direito do Manchester United termina contrato no final da próxima temporada e Real Madrid está atento à sua situação, após João Cancelo também já ter estado na órbita do gigante espanhol.

Diogo Dalot continua sem acordo para renovar com o Manchester United e, com o seu contrato a expirar no final da próxima temporada, o jornal espanhol Marca garante esta quinta-feira que o Real Madrid está atento à situação do internacional português.

Titular indiscutível nos red devils desde a chegada de Erik ten Hag ao comando da equipa, o lateral direito também esteve em bom plano no Mundial'2022, tendo inclusive conseguido "roubar" o lugar no onze inicial de Portugal a João Cancelo, que também chegou a estar na órbita do gigante espanhol.

Após o seu empréstimo por parte do Manchester City ao Bayern até ao final da época, com opção de compra de 70 milhões de euros, a fonte garante que Cancelo, aos 28 anos, já saiu da lista de desejos merengue, uma vez que o clube prefere alguém mais novo, tendo ainda dúvidas sobre o caráter do jogador, na sequência de rumores que apontam a desentendimentos com Pep Guardiola nos cityzens e até com Fernando Santos na Seleção Nacional.

Com Dani Carvajal e Lucas Vásquez, as duas opções que o Real Madrid tem na posição de lateral direito, ambos a caminharem para a fase descendente das respetivas carreiras - têm 31 anos - resta saber quando é que o Real Madrid planeia avançar por Diogo Dalot, caso realmente a renovação de contrato com os red devils caia por terra.

Se por um lado poderá aproveitar a sua situação contratual para adquirir o antigo defesa do FC Porto no próximo mercado de verão a um custo abaixo do seu valor de mercado - atualmente é de 32 milhões de euros -, por outro ainda existe a opção da sua chegada a custo zero no verão de 2024.

Na presente temporada, a quinta que atravessa em Old Trafford, Diogo Dalot soma um golo e duas assistências em 25 jogos disputados pelo Manchester United.