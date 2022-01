Dalot assume atravessar "o melhor momento" no Manchester United

Internacional português, uma das principais escolhas de Ralf Rangnick nos últimos oito jogos, realçou o prazer em ser orientado pelo treinador germânico

Dono do lugar de defesa-direito do Manchester United, desde dezembro de 2021, Diogo Dalot, eleito o melhor em campo pelos adeptos dos red devils na visita ao Brentford, assumiu que vive a fase mais inspirada no emblema inglês, graças à confiança depositada por Ralf Rangnick.

"É o meu melhor momento. É para isto que trabalho desde que cheguei - jogar com regularidade. Não é fácil quando se joga pouco. Agora, com mais oportunidades, posso mostrar mais e, com mais confiança, dar mais ao clube", disse Dalot, a quem o técnico alemão deu a titularidade em seis dos últimos oito jogos.

O internacional português, presente no último Europeu, que suplantou Aaron Bissaka, realçou o prazer em ser orientado por Ralf Rangnick, que sucedeu a Ole Solsjkaer, e expressou esperança em haver evolução, sobretudo, coletiva.

"Tem sido uma alegria trabalhar com ele e espero que possamos melhorar nas próximas semanas, a construir confiança. Não apenas eu, mas todos para que possamos ter uma equipa melhor e com mais qualidade", referiu Dalot.

O lateral direito, regressado esta temporada a Old Trafford, após um empréstimo bem-sucedido aos italianos do Milan, destacou-se, no último duelo da Premier League, por ter cumprido 50 partidas com a camisola do Manchester United.