Dalot após a passagem à final da Taça de Inglaterra: "Se queremos todos os troféus..."

Lateral português esteve na vitória, no desempate por grandes penalidades, do Manchester United sobre o Brighton, nas meias-finais da Taça de Inglaterra. Confira as declarações do internacional luso.

Marcou o segundo penálti do desempate: "É um grande momento, há que sentir a responsabilidade e mostrar personalidade. Mas não acho que tenha sido sorte, não acredito nisso. Acredito no trabalho duro, temos treinado penáltis desde o início da temporada, todos nós. Quando o momento chegasse, tínhamos de estar prontos e todos mostrámos qualidade, caráter e personalidade. Estamos felizes por ter chegado à final."

Caminho até à marca de penálti: "Normalmente, decido no último momento, mas treinámos penáltis antes do jogo com o Sevilha e antes deste e senti-me mais confortável com o lado que escolhi. Rematei forte, para que o guarda-redes não defendesse."

Espírito de equipa: "Acho que é uma lição para nós. Se queremos competir por todos os troféus, temos de ser mais consistentes, há que encarar isso como a realidade. Porque nós podemos fazer coisas boas, como fizemos hoje. Mostrámos caráter, estivemos muito bem taticamente, precisamos de ser pacientes sem a bola. Eles estavam a tentar encontrar espaços, o Brighton é uma equipa fantástica, joga muito bom futebol e tínhamos de ser agressivos nos duelos. Hoje mostrámos que queríamos muito vencer. Temos de ser mais consistentes para aspirarmos a todos os troféus."

Final da Taça de Inglaterra: "Somos o Manchester United, queremos estar nas finais e vencer todos os jogos. Vamos ter um adversário muito forte pela frente e estamos ansiosos."