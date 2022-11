Dalot agradece confiança de Ten Hag: "Estou feliz e quero retribuir em campo"

O internacional português tem sido titular indiscutível no flanco direito da defesa do Manchester United.

Diogo Dalot tem sido titular indiscutível no flanco direito da defesa do Manchester United desde a chegada de Erik ten Hag e, esta sexta-feira, agradeceu a confiança depositada pelo técnico.

"Tento melhorar todos os dias, defensivamente e ofensivamente. Há sempre algo que podes adicionar ao teu jogo e obviamente que a confiança do treinador me está a ajudar a ser um melhor jogador. Estou muito feliz com a confiança que ele me dá e quero retribuir em campo", garantiu, em declarações à Sky Sports.

"Eu sei que tenho a capacidade de participar no jogo ofensivo e também tenho colegas de equipa fantástico e que me deixam confortável quando temos a bola. Tento sempre dar o meu melhor, respeitando as instruções do treinador. Vou tentar marcar mais golos", acrescentou o lateral direito, de 23 anos.

Dalot atravessa a quinta temporada ao serviço dos red devils e, em 2022/23, soma um golo e uma assistência em 18 jogos disputados.