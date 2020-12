De volta ao banco do Palmeiras, dados rolam a favor de Abel e há recorde em vista

Abel Ferreira vai regressar ao banco do Palmeiras depois de ter estado infetado com covid-19

O treinador pode apurar-se na madrugada de quarta-feira para as meias-finais da Taça dos Libertadores. Se o conseguir, continuará na corrida pelo título ganho por Jorge Jesus, em 2019, com o Flamengo

O Palmeiras alcançou uma série de resultados que lhe garantem o favoritismo no apuramento para as meias-finais da Taça dos Libertadores, o que conseguirá caso esta noite se superiorize aos paraguaios do Libertad, na segunda mão dos quartos de final, jogo com início às 21h30 locais (00h30 em Portugal).

Dado o 1-1 da primeira mão em Assunção, o Libertad tem obrigatoriamente que marcar pelo menos um golo em São Paulo para passar. Ora, desde que Abel Ferreira assumiu o comando técnico do Palmeiras, ninguém conseguiu ainda tal feito. Em seis jogos caseiros, o saldo do treinador e do Verdão é elucidativo: seis vitórias, 17 golos marcados e zero sofridos.

Por outro lado, num total de 12 partidas, Abel só perdeu uma, seguindo agora numa série de seis encontros sem derrotas (quatro triunfos e dois empates). O Palmeiras tem praticado bom futebol, marca muitos golos, sofre poucos e está vivo em todas as provas: Taça Libertadores, Brasileirão e Taça do Brasil. Nesta dúzia de jogos, o conjunto paulista apontou 26 golos e sofreu apenas 12, e isto com um forte surto interno de covid-19 pelo meio. Aliás, também Abel contraiu a doença e apenas este domingo voltou a dar um treino, cumprido que foi o período de confinamento subsequente.

Agora, o técnico pode alcançar um registo de vulto, para além de um apuramento para as meias-finais que o fará sonhar em igualar a conquista de Jorge Jesus na época passada: é que, caso vença, baterá o recorde de nove vitórias consecutivas do Palmeiras no seu Estádio Allianz Parque.