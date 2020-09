Da "geração de ouro" e "sucessor de Moutinho": como os ingleses veem Vítor Ferreira

Médio de 20 anos foi emprestado pelo FC Porto ao Wolverhampton.

Depois de Fábio Silva, Vítor Ferreira. O médio de 20 anos seguiu os passos do colega de equipa ao trocar o FC Porto pelo Wolverhampton, neste caso por empréstimo, ficando o emblema inglês com opção de compra de 20 milhões de euros.

Praticamente desconhecido para a imprensa britânica, Vitinha tem sido analisado como um dos grandes talentos do futebol português e, no site dos Wolves, é mesmo descrito como um dos produtos da "geração de ouro" do FC Porto que venceu a Youth League de 2018/19.

"Em 2018/19, teve grande impacto na equipa de sub-19 do FC Porto, atuando em todos os jogos da caminhada até à final. (...) Contudo, teve de se contentar com um lugar no banco quando a "geração de ouro" do clube bateu o Chelsea na final, por 3-1", pode ler-se numa lista de dados sobre Vítor Ferreira, elaborada pelo Wolverhampton, que aponta o internacional sub-21 à sucessão de... João Moutinho:

"Apesar de ter progredido na formação do FC Porto como Rúben Neves, é a João Moutinho que Vitinha pode ser comparado. Muitos acreditam que é o sucessor natural de Moutinho na Seleção de Portugal e o jovem não poderia aprender melhor, uma vez que terá o próprio [Moutinho] ao seu lado nos Wolves", assinala o clube das West Midlands.