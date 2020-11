Dá cartas no Barcelona e revela: "Dou-me muito bem sobretudo com o Trincão"

Jovens chegaram ao mesmo tempo ao emblema blaugrana.

Em entrevista aos microfones do programa "El Larguero", da Cadena SER, Pedri, jovem de 17 anos do Barcelona, revelou ser com o português Trincão com quem se dá melhor no emblema espanhol, explicando o motivo:

"Dou-me muito bem sobretudo com o Trincão, chegámos ao mesmo tempo, começámos a treinar juntos... Com Ansu [Fati] muito bem [também]. Agora ele teve a lesão e tem de trabalhar para estar o melhor possível. Demo-nos bem", afirmou o extremo, antes de falar sobre Lionel Messi e como o astro argentino consegue surpreender todos os dias.

"Não te habituas a ver as jogadas que Messi faz. Todas te surpreendem. Poder aprender com eles é um luxo. Ver as coisas que Messi faz... Faz o que quer e quando quer", disse, concluindo de seguida:

"Claro que Messi impõe respeito, vê-lo na televisão e depois vê-lo na vida real, impressiona. Impressionam-me todos. Jogar com Messi é um prémio que vida me deu".