Cuiabá, de Ivo Vieira, ganha e fica em vantagem nas meias-finais da Copa Verde

Triunfo por 1-0, diante do Goiás, com o golo de Ronald, aos 43 minutos, a fazer toda a diferença. Segunda mão joga-se na próxima quarta-feira

O Cuiabá, do português Ivo Vieira, está em vantagem no intervalo das meias-finais da Copa Verde. Um triunfo pela margem mínima, por 1-0, diante do Goiás, chegou.

Ronald, aos 43 minutos, num momento de inspiração, construiu o resultado final e permitiu à equipa do técnico português ir para a segunda mão em melhor posição.

A segunda mão está marcada para a próxima quarta-feira. Paysandu ou Remo defrontam-se na outra meia-final