Cuiabá, de Ivo Vieira, falha acesso a final e denuncia: "Covardemente agredidos"

Desaire por 2-0, na casa do Goiás, na segunda mão da meia-final da Copa Verde, ditou eliminação, mas foi o que aconteceu no final do encontro, principalmente, que mereceu as críticas da equipa do antigo treinador de Moreirense ou Vitória de Guimarães

O Cuiabá, orientado pelo português Ivo Vieira, falhou o acesso à final da Copa Verde. Na segunda mão decisiva, diante do Goiás, a equipa foi derrotada, por 2-0, e perdeu a vantagem que trazia.

Os golos de Lucas Halter e de Maguinho, aos 66 e 73 minutos, respetivamente, anularam a vantagem por 1-0 trazida desde a primeira mão e materializaram a eliminação da equipa orientada pelo antigo treinador de Moreirense, Gil Vicente e Vitória de Guimarães.

Derrotado e eliminado, o Cuiabá não deixou de apresentar duras críticas sobre a atuação de várias entidades no encontro da segunda mão. O clube denunciou arbitragem e comportamento "covardes" da polícia.

"Depois de uma atuação vergonhosa da arbitragem, os jogadores do Cuiabá ainda foram ofendidos por funcionários do Goiás e covardemente agredidos pela Polícia de Goiás. O lateral Matheus Alexandre levou um soco no olho de um policial na entrada do vestiário. O Cuiabá não vai aceitar essa falta de respeito, truculência e abuso de poder e vai tomar as medidas cabíveis e necessárias para que os responsáveis sejam devidamente punidos", escreveu o emblema, nas redes sociais.