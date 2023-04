Cuiabá, de Ivo Vieira, em vantagem na final do estadual do Mato Grosso

A segunda mão vai ser disputada no sábado, em casa do Cuiabá.

O Cuiabá, treinado por Ivo Vieira, venceu na madrugada desta quinta-feira por 2-0 em casa do União Rondonópolis, em jogo da primeira mão da final do campeonato estadual do Mato Grosso.

Os dois golos da partida surgiram logo após o intervalo, por intermédio de Iury Castillo (54') e Jonathan Cafú (55').

Após o jogo, o técnico português salientou que a final não está decidida, ainda que tenha mostrado satisfação com a exibição da equipa.

"Sabíamos que ia ser um jogo difícil, mas viemos focados. Estamos a meio, com uma vantagem de dois golos, nada está ganho, mas é uma vantagem que nos pode criar um alento para o segundo jogo para conseguirmos repetir o resultado. Nada está ganho, demos apenas um passo. É melhor ganhar do que ter outro resultado. Temos os pés assentes no chão", garantiu.

A segunda mão da final do estadual do Mato Grosso está marcada para sábado (20h30), em casa do Cuiabá.