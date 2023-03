Cuiabá, de Ivo Vieira, assegura passagem às meias-finais da Taça Verde

Os minutos finais do jogo da segunda mão foram caóticos, com dois expulsos para o conjunto do técnico português e outro para o lado do Vila Nova.

O Cuiabá, treinado por Ivo Vieira, assegurou na madrugada desta quinta-feira a passagem às meias-finais da Taça Verde, competição regional brasileira, após ter empatado 1-1 na receção ao Vila Nova, em jogo da segunda mão.

Depois de ter vencido por 3-1 no primeiro jogo, o conjunto do técnico português inaugurou o marcador aos 27 minutos, por intermédio de Wellington Silva, permitindo o empate num final de jogo caótico, em que Deyverson e o adjunto Pedro Andrade foram expulsos no Cuiabá, tal como Rian no Vila Nova.

Aos 90+7', Eduardo Doma marcou para os visitantes, mas não foi suficiente para evitar a passagem do Cuiabá às meias-finais da Taça Verde, em que vai defrontar o vencedor da eliminatória entre Goiás e Brasiliense.

Após a partida, Ivo Vieira admitiu não ter gostado dos minutos finais: "O objetivo foi cumprido com muito mérito. No primeiro jogo ganhámos de forma consistente e hoje a minha insatisfação é pelo golo sofrido. Não tínhamos necessidade de sofrer o empate, poderíamos ter ganho o jogo com mais conforto. O final do jogo ficou manchado pelo que aconteceu, mas foi resolvido. Os jogadores desconcentraram-se e permitiram o golo praticamente no último lance. Iríamos para o quinto jogo sem sofrer golos e isso faz a equipa crescer. Ficou essa mancha, mas os jogadores tiveram mérito".

"Expulsão de Deyverson? Acho que foi uma situação de jogo, em que sofreu um pontapé e respondeu. Não o deveria ter feito, as coisas poderiam ter sido resolvidas de outra forma", acrescentou, acerca do cartão vermelho que o avançado viu.