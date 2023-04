Cuiabá, de Ivo Vieira, goleia e apura-se para final do Estadual de Mato Grosso

A decisão do estadual de Mato Grosso, que também será disputada a duas mãos (5 e 8 de abril), irá opor o Cuiabá ao União Rondonópolis

O Cuiabá, treinado por Ivo Vieira, garantiu o apuramento para a final do Campeonato Matogrossense ao golear o Luverdense por 5-0 em casa na segunda mão das meias-finais, depois de não ter conseguido ir além do nulo no primeiro jogo.

Os golos foram marcados por Wellington Silva, Mateusinho, Pablo Ceppelini, Matheus Alexandre e Deyverson, este último antigo jogador de Belenenses e Benfica B.

