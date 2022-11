Cuiabá, de António Oliveira, vence Botafogo e sai da zona de despromoção

Triunfo por dois golos sem resposta na ronda 35 do Brasileirão.

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, venceu o Botafogo, também treinado por um português, Luís Castro, por 2-0, na 35.ª jornada do campeonato brasileiro, e saiu da zona de despromoção a três jornadas do fim.

Os golos que garantiram um triunfo que pode ser crucial para o objetivo de manutenção do Cuiabá no Brasileirão foram marcados pelo avançado André Luís, aos 41 minutos, e pelo ponta de lança Deyverson, ex-Belenenses, aos 52.

A vitória do Cuiabá permitiu à equipa deixar a zona de despromoção e subir ao 15.º lugar, com 35 pontos, com mais três do que o Ceará, primeira equipa abaixo da linha de água, garantindo nesta jornada que não voltará aos quatro últimos, a despeito das equipas do fundo da tabela que ainda não jogaram.

Com efeito, o Coritiba, que é 16.º, desloca-se ao terreno do Juventude, na quarta-feira, e em caso de vitória ultrapassará o Cuiabá, e o Athletico Goianense, 18.º, recebe no mesmo dia o Santos, mas, mesmo que vença, ficará sempre atrás da equipa de António Oliveira, que ficaria no primeiro lugar acima da linha de água.

O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, com 74 pontos (34 jogos), seguido do Internacional, com 64 (34), do Flamengo, com 61 (34), do Fluminense, com 61 (35), e do Corinthians, treinado por outro português, Vítor Pereira, em quinto, com 58 (34).

De assinalar que o Palmeiras pode sagrar-se campeão nesta jornada caso vença na receção ao Fortaleza.