Cuiabá de António Oliveira surpreende São Paulo e já é 11.º no Brasil

O Cuiabá subiu a 11.º com o quarto jogo seguido sem perder, contando três vitórias nesse período, e entrou em zona de acesso à Taça Sul-americana, com 22 pontos

O Cuiabá, treinado pelo português António Oliveira, surpreendeu hoje em casa o São Paulo (2-1) na 16.ª jornada da Liga brasileira, subindo ao 11.º posto, enquanto o Bahia, de Renato Paiva, empatou com o Corinthians (0-0).

Apesar de o ex-Belenenses e Benfica B Deyverson ter falhado uma grande penalidade, aos 57 minutos, o emblema treinado pelo técnico luso chegou à vantagem também de penálti, aos 66, mas por Clayson.

Já com o técnico Dorival Júnior expulso na formação do São Paulo, o paraguaio Isidro Pitta ampliou a vantagem e Nathan Mendes mais não conseguiu do que o golo de consolação, aos 90+5.

Contas feitas, o Cuiabá subiu a 11.º com o quarto jogo seguido sem perder, contando três vitórias nesse período, e entrou em zona de acesso à Taça Sul-americana, com 22 pontos, menos três do que os paulistas, que estão no quinto lugar.

Em maus lençóis continua o Bahia, treinado por Renato Paiva, uma vez que não vence no Brasileirão há cinco jogos seguidos, tendo empatado na receção ao Corinthians, 14.º classificado, sem golos de parte a parte.

Os baianos estão em 16.º, primeiro posto acima da zona de despromoção, com 16 pontos.

O campeonato é comandado pelo Botafogo, que começou por ser orientado por Luís Castro, com 39 pontos, mais 10 do que o Grémio, segundo, com o campeão em título, o Palmeiras de Abel Ferreira, em quarto com 28.