CSKA supera Spartak no dérbi e Rui Vitória volta a perder

Segunda derrota consecutiva para o técnico português

Não está fácil a vida para Rui Vitória na capital russa. No dérbi com o CSKA, o Spartak voltou a perder, por 1-0, e ficou, outra vez, mais longe dos lugares da frente.

O golo da vitória do CSKA surgiu apenas a 10 minutos do final, por intermédio de Zabolotnyi, tendo o adversário do Spartak acabado mesmo o jogo com menos uma unidade, após expulsão no período de descontos para Zabolotnyi.

Ao fim de 11 jogos, o Spartak leva já sete derrotas averbadas na temporada. A contestação a Rui Vitória promete subir.