Cruzeiro tem o sim do Al Hilal e espera resposta de Matheus Pereira

Antigo jogador do Sporting é pretendido por Pepa

Há dois anos no Al Hilal (na última época foi emprestado ao Al Wahda, dos Emirados), Matheus Pereira pode rumar ao Cruzeiro.

O clube orientado por Pepa tem o sim do Al Hilal para uma cedência de uma época e o clube de Belo Horizonte, de onde o ex-Sporting é natural, aguarda a aprovação do jogador.

O Al Hilal, agora orientado por Jorge Jesus, não conta aparentemente com o luso-brasileiro formado em Alvalade, e aceita emprestá-lo sem custos. A questão do ordenado é o maior entrava, mas o acionista do Cruzeiro João Lourenço está pronto a investir, pois considera que Matheus Pereira pode dar um salto de qualidade à equipa.

Matheus Pereira jogou ainda no WBA, Nuremberga e Chaves.