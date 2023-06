Cruzeiro somou novo desaire e Pepa admite: "Temos que melhorar muito"

Declarações de Pepa, treinador do Cruzeiro, após a derrota por 1-0 na receção ao Fortaleza, na 11.ª jornada do Brasileirão.

Análise ao jogo: "O resumo do jogo é a nossa incapacidade de infiltrar mais contra uma equipa em bloco baixo e sair em transição. Temos que melhorar muito, muito. Está identificado, não conseguimos resolver esses problemas, mas vamos resolver."

Estado do relvado: "Está ruim? Está, mas não pode servir como desculpa. Eu vi os jogadores do Fortaleza a escorregar menos que os nossos, a controlar melhor que os nossos com a bola aos saltos. Mas é verdade que quem tem mais tempo com a bola fica mais difícil. Não serve como desculpa."