Cruzeiro e as metas de Pepa: "Não vem um salvador. É um passo em frente..."

Diretor desportivo do Cruzeiro, Pedro Martins, deu conferência de Imprensa após o anúncio oficial de Pepa como novo treinador

Após a oficialização de Pepa como treinador do Cruzeiro, o diretor desportivo do emblema brasileiro, Pedro Martins, concedeu uma conferência de Imprensa na qual explicou o processo de contratação do técnico português e os objetivos para a temporada.

Saída de Pezzolano: "Pezzolano deixou claro que o ciclo dele se podia encerrar no ano passado. Ajustámos para ele permanecer mais tempo. Fomos ganhando tempo. Recentemente vimos uma mudança, vimos que de facto se encerrava um ciclo. Vimos que não estava de corpo e alma. O clube precisava olhar para a frente e procurar um novo treinador. Não fazia sentido mudar a meio da época, mas sim no fim do Campeonato Mineiro.

Contratação de Pepa: "Ao longo dos últimos meses, sabendo da possibilidade de saída de Pezzolano, o Cruzeiro fez um levantamento amplo das possibilidades. Depois do jogo de Porto Alegre [7 de fevereiro] identificámos no Pepa a figura ideal para fazer essa transição e assumir o projeto agora no campeonato brasileiro. É um treinador de muito potencial. Nas conversas ele deixou muito claro que o Cruzeiro seria um grande passo na sua carreira e que entendia o projeto ao detalhe. Desde então, mesmo à distância, ele está a estudar o projeto. Sabemos que é um passo à frente para o projeto ficar mais forte e conseguirmos alcançar o desempenho planificado. Tenho a certeza que temos um ótimo profissional para dar continuidade ao projeto."

Pepa pediu contratações? "Não estamos contentes com o desempenho da equipa. Os movimentos de mercado... na nossa avaliação entendemos que a equipa pode render mais. Antes de olhar para o mercado, precisamos de olhar para dentro. Identificar o que estamos a deixar de fazer, o que podemos fazer melhor e como podemos potencializar os que temos. Não podemos achar que a solução está sempre fora. Esse 'cara' vem trabalhar numa ideia de jogo. Não quero deixar a mensagem de que vem um salvador da pátria. A partir de agora o clube vai começar a olhar para a frente e tirar o máximo deste grupo. Temos grande grupo e formaremos uma grande equipa."

Treinador estrangeiro e adaptação podem prejudicar: "O Cruzeiro é um clube diferente. O nosso diferencial é a capacidade de trabalho. Não é o investimento. Não queremos repetir as práticas do futebol brasileiro. Queremos permanecer na Série A e promover um desenvolvimento sustentável. Vemos o Pepa como um passo de continuidade e não de rutura, mas com alguns ajustes estratégicos. Em alguns aspetos acredito que vamos conseguir fazer ajustes importantes. O acerto do Pepa foi-se dando ao longo do tempo. Vem para fazer uma reconstrução coletiva e não para ser dono do processo. É treinador com energia, capacidade de trabalho muito interessante e extremamente estudioso. Vem já conhecendo muito do campeonato brasileiro. O tempo de aprendizagem será encurtado. São caraterísticas que nos deram segurança."