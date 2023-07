Cruzeiro, de Pepa, oferece metade do salário a Matheus Pereira

Antigo extremo do Sporting e Chaves está perto de ser emprestado ao clube brasileiro, mas terá de aceitar uma considerável redução do salário que atualmente recebe nos sauditas do Al Hilal, onde não aparenta contar para Jorge Jesus.

Matheus Pereira, antigo extremo do Sporting e Chaves, representa o Al Hilal, novo clube de Jorge Jesus na Arábia Saudita, há duas temporadas (foi emprestado em 2022/23 ao Al Wahda), mas está perto de ser cedido por uma época ao Cruzeiro, onde seria treinado por Pepa.

Depois de ter sido noticiado no Brasil que o clube saudita já deu o "sim" à cedência do extremo brasileiro, que tem dupla nacionalidade portuguesa, sendo natural de Belo Horizonte, resta apenas que o Cruzeiro acerte termos pessoais com o jogador.

Nesse âmbito, a rádio Itatiaia avança esta sexta-feira que o atual nono classificado do Brasileirão está a oferecer 55% do salário que Matheus Pereira atualmente aufere no Al Hilal - cerca de 4,5 milhões de euros anuais - estando à espera de uma resposta.

Vale lembrar que o extremo nunca participou num jogo profissional do futebol brasileiro, tendo-se mudado para Portugal numa tenra idade, integrando a academia do Sporting em 2010. Na carreira, Matheus Pereira passou ainda pelo Nuremberga e West Brom, que deixou em 2021, rumando ao Al Hilal.