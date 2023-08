Cruzeiro de Pepa cede empate já no período de compensação

Pepa, treinador do Cruzeiro

Redação com Lusa

Em Belo Horizonte, o Cruzeiro, comandado por Pepa, adiantou-se ao Corinthians em cima do intervalo, com um tento de Papagaio, aos 45 minutos, só que deixou fugir a vitória em casa em tempo de compensação.

Aos 90+8 minutos, Gustavo Mosquito repôs a igualdade 1-1 para os paulistas, que tiveram o português Rafael Ramos no banco de suplentes e estrearam no "onze" titular o central Lucas Veríssimo, emprestado pelo Benfica.

Os mineiros estão na 12.ª posição, com 25 pontos - mais um do que o "timão" -, mas averbaram o sexto jogo consecutivo sem vencer no Brasileirão, sendo que nos derradeiros 14 encontros apenas alcançaram dois triunfos.