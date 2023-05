Críticas de Paulo Fonseca após empate do Lille: "Eu não entendo..."

Condições do relvado no jogo com o Mónaco desagradaram ao treinador português.

O Lille, treinado por Paulo Fonseca, empatou 0-0 na visita ao Mónaco, mantendo o quinto lugar europeu, a cinco pontos do rival, quarto, à 35.ª jornada da Ligue 1. Após o encontro, o técnico português deixou críticas às condições do relvado.

"O primeiro tempo foi muito equilibrado e com poucas chances. No segundo, tivemos três chances claras. Viemos para vencer. Não estou à procura de desculpas, mas as condições de jogo não eram boas. Durante toda a temporada, jogámos em bons relvados. Eu não entendo como não foi regado. É impossível jogar rápido num relvado como este. A Liga deve rever as regras se quiser espetáculo. Em tais condições, é mais fácil. Temos três jogos pela frente e todos eles são importantes", disse.

Com este resultado, o Lille, que teve José Fonte no onze, soma 60 pontos, mais um do que o Rennes, e está em posição de Conference League, enquanto o Mónaco, com 65, manteve o lugar de Liga Europa, dificilmente atingindo a Liga dos Campeões.