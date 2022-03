Críticas de Abel Ferreira: "Não gosto, porque desvirtua a realidade desportiva"

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras

Treinador do Palmeiras entende que os campeonatos no Brasil deviam parar nos períodos em que as seleções jogam.

Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, lamentou, após o empate a um golo com o Bragantino, para o Paulistão, que o futebol brasileiro não pare nos compromissos das seleções, ao contrário do que acontece, por exemplo nos campeonatos europeus.

"O futebol brasileiro tem essa condicionante, se tiveres selecionáveis na equipa, vais ficar sem eles. E temos de arranjar opções. Não gosto, porque desvirtua a realidade desportiva. Somos nós que pagamos os salários a esses jogadores Tivemos jogadores convocados e vamos ter que usar outros. E disso não se fala, mas tem que se falar. Acontece porque os clubes e as federações aceitam. Não nos podemos queixar, porque o clube também é responsável", afirmou o ténico.