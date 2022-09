"Críticas a Abel Ferreira? Algumas pessoas têm opiniões desnecessárias"

O ex-treinador do Braga e do PAOK teria de ser, forçosamente, um dos temas da conversa com Gilberto Silva, campeão do mundo pelo Brasil em 2002 que concedeu uma entrevista a O JOGO.

Abel Ferreira foi muito criticado, após a expulsão no jogo com o Santos, por protestar com o árbitro. Devia ter mais contenção?

-Algumas pessoas criticam a forma de ele estar fora do relvado, mas a verdade é que algumas delas têm opiniões fortes, desnecessárias e, por vezes, podiam ser mais moderados, principalmente quando são pessoas que jogaram futebol fora do Brasil e sabem o quanto é difícil ir para um país que não é o seu e ser aceite pelas pessoas. Ter sucesso não é fácil. Mas, enfim, no calor da emoção, por vezes as pessoas têm comportamentos que poderiam ser evitados, porque todo o profissional merece respeito.

Já provou que é um dos grandes treinadores da atualidade?

-A baliza de avaliação é ter resultados. No futebol, parece, muitas vezes, cruel. Você só é bom quando tem resultados, nem sempre se consegue resultados quando se é muito bom, mas ele está a fazer um grande trabalho, a ter resultados e a mostrar a competência, qualidade, e tem grandes possibilidades de ser campeão.

Pelo que fez no Brasil, Abel terá condições para trabalhar num clube de topo europeu?

-Só vamos saber a partir do momento em que ele tiver essa oportunidade e mostrar a mesma competência que está a revelar no Brasil.

Falou das dificuldades de um emigrante. Sagrou-se campeão mundial com Luiz Felipe Scolari, que foi selecionador de Portugal. Como é que ele era?

-Por vezes, era duro, mas é uma pessoa sensacional. Para nós, era a figura do paizão. É aquele cara que fica bravo quando tem de ficar bravo, mas também abraça quando tem de abraçar, consegue equilibrar bem as duas situações.

