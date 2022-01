Cristiano Ronaldo volta a ser o rei do golo entre os portugueses em 2021

À boleia de cinco meses de sonho em Frankfurt, André Silva foi quem mais se aproximou, ficando a seis golos do jogador do United. Pedro Gonçalves superou Bruno Fernandes, Beto e Ricardo Horta

Autor de 34 remates certeiros nos 51 jogos que disputou em 2021 ao nível de clubes, Ronaldo sagrou-se o melhor marcador português no último ano civil e segue num trono do qual não abdica há várias temporadas.

O registo supracitado ajudou o capitão da Seleção Nacional a tornar-se o maior goleador da história do futebol, ultrapassando Pelé, naquele que foi o mais belo capítulo de um 2021 marcado por um carrossel de emoções, com destaque para o "romântico" regresso ao Manchester United na sequência da saída de uma Juventus afundada numa crise de identidade, onde, ainda assim, conseguiu conquistar o título de artilheiro da Serie A com cinco golos de vantagem sobre Romelu Lukaku (Inter).