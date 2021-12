Cristiano Ronaldo distinguido com prémio por recorde de golos no Globe Soccer Awards

Cristiano Ronaldo recebeu o prémio esta segunda-feira por ter alcançado a marca de Melhor Marcador da História.

Cristiano Ronaldo foi distinguido esta segunda-feira com um prémio especial na gala anual do Globe Soccer Awards por ter alcançado a marca de Melhor Marcador da História do futebol. O internacional português não esteve no evento, mas gravou um vídeo no qual agradeceu a premiação.

"Infelizmente não pude estar aí esta noite, mas quero agradecer a todos por este prémio. Espero estar aí no próximo ano!", afirmou o avançado do Manchester United, em poucas palavras. Recorde-se que Ronaldo ultrapassou a marca dos 800 golos na carreira este ano.

Jorge Mendes, agente do internacional português, foi quem recebeu o prémio. "O que dizer? É a maior conquista de sempre no futebol, só Cristiano Ronaldo para marcar 800 golos na carreira. É o melhor jogador de futebol do mundo", disse Mendes.