Créteil-Lusitanos recruta treinador em Portugal

Eduardo Moreira, de 37 anos, vai integrar a equipa técnica como metodólogo do treino do clube francês, que luta pela subida na "National 2".

É o regresso do treinador ao Créteil-Lusitanos, depois de ter sido adjunto de Carlos Secretário no último grande êxito obtido pelo clube, a subida de divisão em 2018/19. Orientado agora pelo francês Stéphane Masala, o emblema dos arredores de Paris resolveu fazer regressar Eduardo Moreira à estrutura, desta vez para desempenhar as funções de metodólogo do treino, com a responsabilidade de implementar novos processos de trabalho no clube.

O Créteil-Lusitanos ocupa, neste momento, o terceiro lugar da classificação do Grupo B da National 2, tendo como objetivo a promoção ao National (equivalente à Liga 3 em Portugal).

Na época passada, Eduardo Moreira orientou o Rabo de Peixe, depois de passagens por Boavista, Salgueiros, Arouca, Avintes, União de Lamas, Nogueirense, Valadares, Fiães, Varzim, Cesarense, Covilhã e Moreirense, em funções diversas e diferentes contextos competitivos.