Craque do Celta não esquece Carlos Carvalhal: "Muito obrigado por tudo"

Gabri Veiga tem mexido com o mercado e agradece o trabalho realizado pelo treinador português.

Carlos Carvalhal e o Celta chegaram a acordo para uma rescisão e as duas partes oficializaram este sábado os caminhos diferentes que tomam, tendo o técnico português louvado a experiência em Vigo e os meses de trabalho num clube que o aclamou e que ele acabou por salvar de uma descida, em definitivo, na última ronda fruto de vitória sobre o campeão Barcelona.

O português era bastante popular em Vigo, tendo um jornal de referência da Galiza feito um inquérito a adeptos celtistas, que resultou numa apreciação que Carvalhal era o preferido para a próxima temporada numa escala de aprovação na casa dos 75 por cento. A comunicação da saída do antigo técnico do Braga provocou também reações no balneário do Celta, tendo Gabri Veiga, estrela da companhia em 2022/23, muito potenciado a partir da entrada de Carvalhal, soprando o eco de interesses de Real Madrid e Manchester City no jovem craque da cantera celeste, a manifestar o carinho a Carvalhal nas últimas horas.

"Para sempre agradecido pelo trato e confiança desde o primeiro dia. Só posso desejar a melhor da sorte no futuro. Muito obrigado por tudo, míster!", assim escreveu Gabri Veiga, de 21 anos, com 39 jogos, 11 golos e 4 assistências em 2022/23.