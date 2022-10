Corinthians vence Cuiabá em duelo de treinadores portugueses no Brasileirão

Triunfo da equipa de Vítor Pereira por dois golos sem resposta.

O Corinthians venceu no sábado o Cuiabá por 2-0, com Vítor Pereira a levar a melhor sobre António Oliveira no duelo de treinadores portugueses e a reduzir diferenças para o pódio do campeonato brasileiro de futebol.

Na Neo Química Arena de São Paulo, a dupla Yuri Alberto e Róger Guedes voltou a valer os três pontos à equipa paulista, como no jogo da ronda anterior frente ao Atlético Goianiense: o primeiro inaugurou o marcador aos 31 minutos, e, já nos descontos da primeira parte, Guedes fez o segundo.

A vencer por 2-0, Vítor Pereira optou por poupar alguns do seus principais jogadores na segunda parte, com o jogo a perder emoção a partir do momento em que o Corinthians recuou as linhas e diminuiu a intensidade, algo que o conjunto orientado por António Oliveira não soube aproveitar.

Com o triunfo no jogo da 29.ª jornada, o Corinthians está a um ponto do pódio do Brasileirão, somando 50, menos um do que o terceiro classificado Fluminense e menos três do que o Internacional, que é segundo. O campeonato é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, que tem 60 pontos e menos um jogo.

Já o Cuiabá está em zona de despromoção, ocupando o 17.º lugar com 30 pontos.