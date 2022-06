Corinthians empatou e uma expulsão tirou Vítor Pereira do sério

Empate a um golo em casa do Athletico Paranaense, treinado por Scolari.

O Corinthians, treinado por Vítor Pereira, empatou a um golo em casa do Athletico Paranaense, na jornada 12 do campeonato brasileiro, num jogo marcado pela expulsão de Roni, escassos minutos depois de entrar em campo no segundo tempo.

A transmissão televisiva captou o momento em que o técnico português se aproximou do médio de 23 anos, visivelmente irritado com a situação que deixou a equipa com dez elementos.

Por esta altura, o Corinthians vencia com um golo de Roger Guedes logo ao quinto minuto de jogo, mas a formação de Scolari, que também viu Hugo Moura expulso, chegou ao empate aos 80', por David Terans, de grande penalidade.

A formação de Vítor Pereira igualou o Palmeiras com 22 pontos, mas a equipa treinada por Abel Ferreira tem menos um jogo e, por isso, pode fugir na liderança.