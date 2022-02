Corinthians despediu treinador e brasileiros voltam a dizer que Jorge Jesus é hipótese

Sylvinho deixou o comando técnico do Corinthians e Jorge Jesus é apontado, mais uma vez, ao cargo.

O nome de Jorge Jesus voltou a entrar nas cogitações do Corinthians, escreve o GloboEsporte. O Timão despediu Sylvinho na noite de quarta-feira, na sequência da derrota por 2-1 frente ao Santos, a contar para o Campeonato Paulista, e o treinador português estará entre os alvos para a sucessão.

Além do ex-Benfica, que no Brasil treinou o Flamengo, Renato Gaúcho - saiu do Flamengo no final da época de 2021 - também é uma das hipóteses.

O GloboEsporte refere que no início de janeiro houve contactos entre o Corinthians e Jorge Jesus, pouco tempo depois do técnico sair do Benfica, mas não se chegou a um entendimento.