Corinthians, de Vítor Pereira, garante apuramento para a Libertadores

Triunfo em casa do Flamengo em jogo do Brasileirão.

O Corinthians, de Vítor Pereira, venceu, por 1-2, no reduto do Flamengo, que no sábado conquistou a Taça Libertadores, juntando-se no terceiro posto ao "mengão" e ao Fluminense, todos com 61 pontos.

Du Queiroz, aos 43 minutos, e Yuri Alberto, aos 75, apontaram os tentos do Corinthians, enquanto, pelo meio, aos 48, Matheus França apontou o tento dos locais, que jogaram desfalcados dos seus principais jogadores.

Com o triunfo, a turma de Vítor Pereira garantiu a presença na fase de grupos da Taça Libertadores da próxima época.