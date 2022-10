Corinthians de Vítor Pereira empata na visita ao terreno do Goiás

Formação comandada pelo treinador português teve um golo anulado por fora de jogo.

O Corinthians de Vítor Pereira empatou na visita a Goiás, 0-0, num jogo em que viu um golo ser-lhe anulado por fora de jogo, aos 93 minutos, num lance polémico que o clube contestou mais tarde nas redes sociais.

Apesar do domínio exercido sobre o adversário (71 por cento de posse de bola), o conjunto paulista foi incapaz de chegar ao golo e voltou a ficar em branco, três dias depois de ter perdido com o Fluminense (0-2).

Com este resultado e com quatro jogos por disputar, o Corinthians ocupa agora o quinto lugar do Brasileirão, com 58 pontos, os mesmos do quarto classificado Fluminense e mais sete do que os sexto e sétimo classificados, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro.

Resta à formação comandada por Vítor Pereira lutar, no máximo, pelo terceiro posto, uma vez que o líder Palmeiras (74), de Abel Ferreira, e o Internacional (64), segundo, já são inalcançáveis.

A terceira posição é ocupada pelo Flamengo, que tem 61 pontos, enquanto o quarto posto é do Fluminense, em igualdade com o Corinthians, que na quinta-feira vai visitar precisamente o "mengão", recém-consagrado vencedor da Taça Libertadores.